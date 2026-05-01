Mayıs ayında kar sürprizi: İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düşmesiyle birlikte Uludağ, Kartepe ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: DHA/İHA
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin ‘Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Uludağ’da 1 Mayıs’ta kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldü.
8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden ve 8 misafirhanenin bulunduğu Uludağ’da hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.
Uludağ’da kar yağışının gün boyu ve yarın aralıklarla devam etmesi, pazar günü ise etkisinin azalması bekleniyor. (DHA)
