Mayıs ayının ilk ''Bu pazar seçim olsa'' anketinin sonuçları belli oldu
ALF Araştırma, mayıs ayında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, CHP birinci parti konumunda. İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Araştırma şirketleri de anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
1 / 7
Son seçim anketi ALF Araştırma tarafından gerçekleştirildi. 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında 2017 kişi ile yüz yüzü yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
2 / 7
Katılımcılara ''Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yönetildi.
3 / 7
Ankete göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 32.1 ile birinci parti konumunda. İkinci sırada yer alan AK Parti'nin oy oranı yüzde 29.7 oldu. CHP ile AK Parti arasındaki fark ise 2.4 puan.
4 / 7