Mayıs ayının kadın ölümleri raporu açıklandı
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin verilerine göre, 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında öldürülen 40 kadının faili 10’u evli olduğu erkek, 7’si boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek, 6’sı aile içinden erkek oldu.
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla bir gecede çıkmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Mayıs 2023 öldürülen ve şüpheli bir şekilde ölen kadınlarla ilgili raporunu açıkladı.
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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin verilerine göre, 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 40 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 40 kadından 34’ü ‘kadın cinayeti’, 6’sı ise ‘şüpheli ölüm’ olarak nitelendirildi.
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40 kadından 34’ü ‘kadın cinayeti’, 6’sı ise ‘şüpheli ölüm’ olarak nitelendirildi.
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Öldürülen kadınların yaş ortalaması 39,38 olarak tespit edildi. Öldürülen kadınların en küçüğünün 18 ve en büyüğünün de 70 yaşında olduğu belirtildi.
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