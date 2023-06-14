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  4. Mayıs ayının kadın ölümleri raporu açıklandı

Mayıs ayının kadın ölümleri raporu açıklandı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin verilerine göre, 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında öldürülen 40 kadının faili 10’u evli olduğu erkek, 7’si boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek, 6’sı aile içinden erkek oldu.

Mayıs ayının kadın ölümleri raporu açıklandı - Resim: 1

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla bir gecede çıkmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Mayıs 2023 öldürülen ve şüpheli bir şekilde ölen kadınlarla ilgili raporunu açıkladı.

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Mayıs ayının kadın ölümleri raporu açıklandı - Resim: 2

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin verilerine göre, 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 40 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 40 kadından 34’ü ‘kadın cinayeti’, 6’sı ise ‘şüpheli ölüm’ olarak nitelendirildi.

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Mayıs ayının kadın ölümleri raporu açıklandı - Resim: 3

40 kadından 34’ü ‘kadın cinayeti’, 6’sı ise ‘şüpheli ölüm’ olarak nitelendirildi.

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Mayıs ayının kadın ölümleri raporu açıklandı - Resim: 4

Öldürülen kadınların yaş ortalaması 39,38 olarak tespit edildi. Öldürülen kadınların en küçüğünün 18 ve en büyüğünün de 70 yaşında olduğu belirtildi.

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