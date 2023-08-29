Mazot yok, elektrik yok! Muşlu çiftçi, tarlasına böyle su çekiyor

Altı metre yüksekliği bulunan çark sayesinde 150 metre öteye suyu taşıdığını ifade eden Yüzgül, elektrik ve mazot harcamadan tarlasını suladığını ifade ederek, “Bu tarlaya meyve ağaçları dikerken buralarda su yoktu. Maddi durumum da çok iyi değildi. Her zaman elektriğe veyahut mazot ile su alamazdım. Ben çok düşündüm, nasıl bir iş yapayım, nasıl bir teknoloji geliştireyim. Düşündüm taşındım bu pervane aklıma geldi. Pervane aklıma gelince nasıl yapacağımı çok düşündüm. Suyun içine ana rıhtımları dikerken direkleri o ana rıhtımların üstüne bilye ile diktim. Bilyenin içine bir mil geçirdim. Millin içinde de 2 tane tırmık tekeri geçirdim. Tırmık tekerlerine o rıhtımların ayaklarını bağladım. 18 tane rıhtım var ve her rıhtımın başında birer tahta var. Tahtalar suyun içine girince su tahtaya vuruyor ve rıhtımları çeviriyor. Rıhtımları çevirince pervane komple dönüyor. Su almak için boru bağladım olmadı. Borular olmayınca kovaları bağladım. Kovaları tahtaya çaktım ve başarılı oldum. Tahtadan bir küvet yaptım. Su, kovalar yardımı ile küvetin içine taşınıyor. Küvetin içine bir boru düzeneği yerleştirdim. Boru yardımı ile suyu tarlanın içine götürdüm. Buradan aldığım su ile 15 dönümlük tarlamı suluyorum, su fazladır az değildir. Tarlama yetecek kadar su çıkıyor. Bu su fazlasıyla işimizi görüyor. Tarımla uğraşan ve tarlası su kanalına yakın olan tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum bu sistemi. Mazot ve elektrik harcamadan suyu tarlama alıyorum. Su değirmenini tamamen atık malzemeden yaptım. Para harcamadan bu sistemi yaptım. Pervanenin yüksekliği 6 metreden oluşuyor. Yaklaşık 150 metre uzağa su alabiliyorum. Bu sistem sayesinde 15 dönümlük meyve bahçemi ve ektiğim sebzeleri para harcamadan sulayabiliyorum” dedi.