MEB düğmeye bastı: Okula başlama yaşı yeniden değişiyor
Milli Eğitim Bakanlığı, akran zorbalığına karşı okula başlama yaşını değiştirmeye hazırlanıyor.
Bu sayede sınıftaki en küçük öğrencinin 69 ay, en büyük öğrencinin ise 75 aylık olması sağlanacak.
Öğrenciler arasında bir yaşı aşan fark, 6 aya düşürülecek.
Veli dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuğunu erken okula başlatabiliyor ya da 69,70 ve 71 ayını dolduran çocuğunun ilkokula başlamasını bir yıl erteleyebiliyor.
Bu durumda mümkün olan en küçük ve en büyük yaşta ilkokula başlayan çocuklar arasında bir yaşı aşan yaş farkı oluşuyor.
Aynı sınıftaki çocuklar arasındaki bu fark akademik uyumdan sosyal gelişime kadar pek çok konuda sorun yaratabiliyor.
Bakanlık, işte bu durumu düzeltmek için çalışma başlattı.
NTV'de yer alan habere göre, ilkokula başlama yaşının 69 yaştan 72 aya çıkarılması gündemde. Velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak.
Veliler dilekçe vererek okula başlama yaşını 3 ay daha erken ya da 3 ay daha geç yapacak.