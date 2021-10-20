MEB'in personel alımı başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu boş kontenjanlara personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanın erişime açılmasının ardından başvuru sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı.
Fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı alımı için başvurular, 25 Ekim - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.
Atama sonuçları, 12 Kasım 2021 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden açıklanacak. İlan edilen fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapılacak. Aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına ise 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak sırasıyla;
a) Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olanların, b) Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği önlisans programlarının birinden mezun olanların,
c) Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olanların, ç) Herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirenlerin,