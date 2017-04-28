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  3. 28 Nisan 2017 07:49

Meclisi basıp, milletvekillerini rehin aldılar

Siyasi gerginliğin aylardır sürdüğü Makedonya'da yüzlerce protestocu parlamento binasını basarak milletvekillerini rehin aldı. Olaylarda 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Meclisi basıp, milletvekillerini rehin aldılar

Makedonya Meclisinde meclis başkanının seçilmesinin ardından çıkan olaylarda 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

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Meclisi basıp, milletvekillerini rehin aldılar

Ülke medyasındaki haberlere göre, maskeli bir grubun Meclise zorla girmesinin ardından yaşanan olaylarda aralarından bazı milletvekillerinin de bulunduğu 9 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Arnavut milletvekili Zijadin Sela'nın durumunun ağır olduğu ifade edildi.

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Meclisi basıp, milletvekillerini rehin aldılar

Meclis binası önünde toplanan Makedon milliyetçisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) yanlılarının protestosu da sürüyor. Civarda sık sık ses bombaları atılırken protestocu grup da belirli aralıklarla "Makedonya" sloganları atıp Makedonya milli marşı okuyor.

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Meclisi basıp, milletvekillerini rehin aldılar

Öte yandan, son olarak Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev'in üstünde kan olduğu görüldü. Bazı milletvekilleri ile basın mensuplarının rehin tutulduğu Meclisten 30 milletvekili de tahliye edildi.

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