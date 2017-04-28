Meclisi basıp, milletvekillerini rehin aldılar

Ülke medyasındaki haberlere göre, maskeli bir grubun Meclise zorla girmesinin ardından yaşanan olaylarda aralarından bazı milletvekillerinin de bulunduğu 9 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Arnavut milletvekili Zijadin Sela'nın durumunun ağır olduğu ifade edildi.



