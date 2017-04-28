Meclisi basıp, milletvekillerini rehin aldılar
Siyasi gerginliğin aylardır sürdüğü Makedonya'da yüzlerce protestocu parlamento binasını basarak milletvekillerini rehin aldı. Olaylarda 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Makedonya Meclisinde meclis başkanının seçilmesinin ardından çıkan olaylarda 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Ülke medyasındaki haberlere göre, maskeli bir grubun Meclise zorla girmesinin ardından yaşanan olaylarda aralarından bazı milletvekillerinin de bulunduğu 9 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Arnavut milletvekili Zijadin Sela'nın durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Meclis binası önünde toplanan Makedon milliyetçisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) yanlılarının protestosu da sürüyor. Civarda sık sık ses bombaları atılırken protestocu grup da belirli aralıklarla "Makedonya" sloganları atıp Makedonya milli marşı okuyor.