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Meclis'in en çalışkan milletvekilleri anketinin sonuçları açıklandı

ORC Araştırma, ''En Çalışkan Milletvekilleri'' anketinin sonuçlarını paylaştı. İlk sırada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yer aldı.

Meclis'in en çalışkan milletvekilleri anketinin sonuçları açıklandı - Resim: 1

ORC Araştırma, 44 ilde 5 bin 920 katılımcıyla bir anket gerçekleştirdi. Katılımcılara TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri soruldu. En çalışkan seçilen milletvekilleri listesinde CHP'den 8, AK Parti'den 3, MHP'den 2 ve İyi Parti'den 2 vekil listede yer aldı. 

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Meclis'in en çalışkan milletvekilleri anketinin sonuçları açıklandı - Resim: 2

Ankete göre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Meclis'in en çalışkan vekili oldu. 

İşte ORC'nin anketine göre en çalışkan milletvekilleri: 

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Meclis'in en çalışkan milletvekilleri anketinin sonuçları açıklandı - Resim: 3

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez: Yüzde 18.7

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Meclis'in en çalışkan milletvekilleri anketinin sonuçları açıklandı - Resim: 4

CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Yüzde 17.4

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