Meclis'in en çalışkan milletvekilleri anketinin sonuçları açıklandı

ORC Araştırma, 44 ilde 5 bin 920 katılımcıyla bir anket gerçekleştirdi. Katılımcılara TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri soruldu. En çalışkan seçilen milletvekilleri listesinde CHP'den 8, AK Parti'den 3, MHP'den 2 ve İyi Parti'den 2 vekil listede yer aldı.