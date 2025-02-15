Meclis'in en çalışkan milletvekilleri anketinin sonuçları açıklandı
ORC Araştırma, ''En Çalışkan Milletvekilleri'' anketinin sonuçlarını paylaştı. İlk sırada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yer aldı.
ORC Araştırma, 44 ilde 5 bin 920 katılımcıyla bir anket gerçekleştirdi. Katılımcılara TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri soruldu. En çalışkan seçilen milletvekilleri listesinde CHP'den 8, AK Parti'den 3, MHP'den 2 ve İyi Parti'den 2 vekil listede yer aldı.
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Ankete göre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Meclis'in en çalışkan vekili oldu.
İşte ORC'nin anketine göre en çalışkan milletvekilleri:
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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez: Yüzde 18.7
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CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Yüzde 17.4
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