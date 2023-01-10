Meclis'in en genç vekili Rümeysa Kadak'a taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, mesaj içeriğinde kendisine aşık olduğunu belirten genç adam, genç vekil için satın aldığı ve göndereceği çikolata çiçek gibi hazırlıkları gösteren fotoğraflar ve aşk dolu mesajlar yer alıyordu.