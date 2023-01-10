Meclis'in en genç vekili Rümeysa Kadak'a taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı
Meclis'in en genç milletvekili olan AK Partili Rümeysa Kadak, saplantılı bir kişinin tacizleri sonrası soluğu savcılıkta aldı.
Meclis'in en genç milletvekili saplantılı bir adamın tacizlerinden korkunca savcılığa şikayetçi oldu. AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak'a bir süre önce Mustafa A. isimli kullanıcı tarafından sahibi olduğu meclis mailine mesajlar gelmeye başladı.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, mesaj içeriğinde kendisine aşık olduğunu belirten genç adam, genç vekil için satın aldığı ve göndereceği çikolata çiçek gibi hazırlıkları gösteren fotoğraflar ve aşk dolu mesajlar yer alıyordu.
Meclis'e kadar gelmiş
Mailleri dikkate almayan genç vekil, 11 Aralık günü ise büyük bir şok yaşadı. Maillerin sahibi, meclis kapısına gelmiş ve Kadak'la görüşmek istemişti.
'Kimseden korkmuyorum' deyip devam etti
Danışmanı tarafından engellenen bu istek sonrası mail atmaya devam eden Mustafa A., kişisel bilgilerini paylaşarak kimseden korkusu olmadığını belirterek genç vekili rahatsız etmeye devam etti.