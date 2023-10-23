Meclis'in hafızası stenograflara yapay zeka desteği
TBMM'nin TÜBİTAK ile yürüttüğü Tutanak Bilgi Sistemi Projesi'nin devreye girmesi halinde yapay zeka, milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu ve komisyonlardaki sesini tanıyıp, konuşmalarını yazıya dökecek.
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Muhsine Çevik, TBMM`de Tutanak Hizmetleri Başkanlığı olarak toplamda 99 stenografın görev yaptığını, bunlardan 23`nün uzman stenograf olarak çalıştığını, 4 başkan yardımcısı ve bir başkanla çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Kendisinin de tutanak hizmetlerinin ilk kadın başkanı olduğunu ve iki yıldır bu görevi yürüttüğünü belirten Çevik, bu görevde olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.
Parlamentoların yasama ve denetim faaliyetlerinin geleceğe aktarılması için kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Çevik, bu nedenle tutanak hizmetlerinin tarihinin parlamentoların tarihiyle paralel olduğunu anlattı.
Çevik, 1877`den bu yana tutanak hizmetinin, zabıt kalemi, zabıt müdüriyeti, zabıt katipliği, tutanak hizmetleri müdürlüğü, tutanak hizmetleri başkanlığı gibi adlarla parlamentoda yürütüldüğü bilgisini paylaşarak, 2. Abdülhamid döneminde yurt dışından hoca getirildiğini ve zabıt katiplerine stenonun öğretildiğini söyledi.