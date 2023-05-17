Meclis'in yüzde 63'ü değişti! İşte bölge bölge yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre TBMM'de vatandaşları temsil edecek 600 milletvekili belli oldu.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 600 milletvekillinin 335'i ilk kez seçildi, 27. Dönem öncesinde milletvekilliği yapan 46 kişi yeniden Meclise girdi, 27. Dönemden ise 219 milletvekili yeniden Meclise girdi. İşte TBMM'de yer alacak 600 milletvekili...
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 600 milletvekilinin 335'i 28. Dönemde ilk kez Meclise girmeye hak kazandı.
27. Dönemde milletvekili olmayan ancak daha önceki dönemlerde seçilen 46 kişi, 28. Dönemde yeniden milletvekilliği yapacak. 28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49 yenilenmiş oldu.
İlk kez seçilen 335 milletvekilinin 148'si AK Parti, 90'ı CHP, 47'si Yeşil Sol Parti (YSP), 27'si İYİ Parti, 18'i MHP, 4'ü Yeniden Refah Partisi ve 1'i Türkiye İşçi Partisinden parlamentoya girdi. 27. Dönemden 219 milletvekili de yeniden seçilmeye hak kazandı.