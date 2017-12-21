Meclis'te ''Ahlaksızlık yapma'' kavgası

Paylan'ın bu sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz kürsüye çıkarak "Mecliste ahlak dersi alacağımız son kişi siz olabilirsiniz, olamazsınız; onu da özellikle belirtmek istiyorum. Son kişi bile değilsin sen bu Parlamentoda" diye karşılık verdi.