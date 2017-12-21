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  3. 21 Aralık 2017 07:30

Meclis'te ''Ahlaksızlık yapma'' kavgası

Meclis'te AK Partili vekiller ile HDP'li vekiller arasında gerginlik yaşandı.

Meclis'te ''Ahlaksızlık yapma'' kavgası

Meclis'te AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, kendisine "Ahlaksızlık yapma" diyen HDP Milletvekili Garo Palyan'ın üzerine yürüdü.

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Meclis'te ''Ahlaksızlık yapma'' kavgası

Meclis Genel Kurulu'nda Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan Man Adası belgelerini hatırlatarak "Siz Sayın Maliye Bakanı "Nereden buldun?" diye soracaksınız. MASAK'ı devreye geçireceksiniz, "Nereden buldun?" diye soracak. Yoksa bu ülkede bu ahlaksızlıkla, bu vergi ahlaksızlıklarıyla yürüyemeyiz arkadaşlar." dedi.

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Meclis'te ''Ahlaksızlık yapma'' kavgası

Paylan'ın bu sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz kürsüye çıkarak "Mecliste ahlak dersi alacağımız son kişi siz olabilirsiniz, olamazsınız; onu da özellikle belirtmek istiyorum. Son kişi bile değilsin sen bu Parlamentoda" diye karşılık verdi.

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Meclis'te ''Ahlaksızlık yapma'' kavgası

Bunun üzerine Garo Paylan İlknur İnceöz'e "Ahlaksızlık yapma!" deyince AKP milletvekilleri Paylan'ın sözlerine tepki gösterdi.

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