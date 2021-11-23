Meclis'te büyük kavga! MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi

SOYLU: CHP PROVOVAKASYON YAPMAYA GELMİŞ

Gerginliğin ardından CHP'li Başarır, konuşmasını sürdürdü. Bu kez de Başarır'ın, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharına ilişkin sözleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Başarır ve diğer CHP milletvekilleri arasında tartışmaya yol açtı. Soylu, "Ben 6 yıldır böyle bütçe görüşmesi görmedim. CHP buraya provokasyon yapmaya gelmiş. Kılıçdaroğlu talimat vermiş. Buranın da başı Engin Özkoç'tur" dedi.