Meclis'te hediyelik eşya mağazası: İşte en çok satılan ürünler...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hediyelik eşya mağazasında bir yılda 40 bin kutu çikolata satıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hediyelik eşya mağazasında geçen yıl en çok ilgi gören ürün çikolata oldu. Mağazada bir yılda 40 bin kutu çikolata satıldı.
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Meclis'teki Halkla İlişkiler Binasının zemin katında 2020'de hizmete açılan hediyelik eşya mağazası, TBMM'nin en sık ziyaret edilen bölümleri arasında yer alıyor.
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TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren mağazada, cüzdan, çanta, çikolata, fincan, bardak, kalem, kravat, kemer, rozet ve kitap başta olmak üzere 15 farklı ürün grubunda 300'e yakın çeşit bulunuyor.
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Milletvekilleri, Meclis personeli ve ziyaretçilere hizmet veren mağazadaki TBMM logolu ürünler, kar marjı düşük tutulduğu için uygun fiyatla satışa sunuluyor.
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