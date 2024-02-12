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Meclis'te hediyelik eşya mağazası: İşte en çok satılan ürünler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hediyelik eşya mağazasında bir yılda 40 bin kutu çikolata satıldı.

Meclis'te hediyelik eşya mağazası: İşte en çok satılan ürünler... - Resim: 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hediyelik eşya mağazasında geçen yıl en çok ilgi gören ürün çikolata oldu. Mağazada bir yılda 40 bin kutu çikolata satıldı.

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Meclis'te hediyelik eşya mağazası: İşte en çok satılan ürünler... - Resim: 2

Meclis'teki Halkla İlişkiler Binasının zemin katında 2020'de hizmete açılan hediyelik eşya mağazası, TBMM'nin en sık ziyaret edilen bölümleri arasında yer alıyor.

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Meclis'te hediyelik eşya mağazası: İşte en çok satılan ürünler... - Resim: 3

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren mağazada, cüzdan, çanta, çikolata, fincan, bardak, kalem, kravat, kemer, rozet ve kitap başta olmak üzere 15 farklı ürün grubunda 300'e yakın çeşit bulunuyor.

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Meclis'te hediyelik eşya mağazası: İşte en çok satılan ürünler... - Resim: 4

Milletvekilleri, Meclis personeli ve ziyaretçilere hizmet veren mağazadaki TBMM logolu ürünler, kar marjı düşük tutulduğu için uygun fiyatla satışa sunuluyor.

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