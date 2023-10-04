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Meclis'te şiddet! MHP'li isim CHP'li ismin burnunu kırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye meclisi toplantısında çıkan kavgada MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a kafa atarak burnunu kırdı.

Meclis'te şiddet! MHP'li isim CHP'li ismin burnunu kırdı - Resim: 1

Zonguldak ilinin Ereğli Belediye Meclisi Eylül ayı 2'nci oturumunda satılması oylanan Kışla Kamyon Garajı'na red oyu verilmesi sonrası çıkan tartışmada MHP'li Belediye Meclis Üyesi Sertan Kuzu ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Gökhan Günay arasında yumruklu kavga çıkmış ve taraflar birbirinden şikayetçi olmuştu. 

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Meclis'te şiddet! MHP'li isim CHP'li ismin burnunu kırdı - Resim: 2

DHA'nın haberine göre Ereğli Belediye Meclisi Ekim ayı Olağan Toplantısı bugün saat 10.00'da başladı. Toplantı salonunda karşılaşan MHP'li Belediye Meclis Üyesi Sertan Kuzu ile CHP'li Belediye Meclis Üyesi Gökhan Günay arasında yeniden kavga çıktı. 

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Meclis'te şiddet! MHP'li isim CHP'li ismin burnunu kırdı - Resim: 3

Kavgada, MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a kafa attı. Kavga, zabıta ve diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Gökhan Günay'ın burnu kırılırken, Sertan Kuzu'nun da alnı kanadı. Toplantı, tarafların salondan çıkarılmasıyla başladı. 

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Meclis'te şiddet! MHP'li isim CHP'li ismin burnunu kırdı - Resim: 4

Burnu kırılan Günay, hastanede tedaviye alındı. Tarafların birbirinden tekrar şikayetçi oldukları belirtildi. (DHA)

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