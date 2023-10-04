Meclis'te şiddet! MHP'li isim CHP'li ismin burnunu kırdı

Kavgada, MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a kafa attı. Kavga, zabıta ve diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Gökhan Günay'ın burnu kırılırken, Sertan Kuzu'nun da alnı kanadı. Toplantı, tarafların salondan çıkarılmasıyla başladı.