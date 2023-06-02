Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı
TBMM'de yemin törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip etti. CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında ayağa kalkmadığı görüldü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek.
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"En yaşlı üye" sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldığı törenin ardından milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda toplandı.
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CHP, İYİ PARTİ VE HDP'LİLER AYAĞA KALKMADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının ayağa kalkmadığı ve alkışlamadığı görüldü.
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TBMM açılışları geçtiğimiz dönemlerde de benzer görüntülere sahne olmuştu.
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