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  4. Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı

Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı

TBMM'de yemin törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip etti. CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında ayağa kalkmadığı görüldü.

Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı - Resim: 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek.

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Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı - Resim: 2

"En yaşlı üye" sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldığı törenin ardından milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda toplandı.

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Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı - Resim: 3

CHP, İYİ PARTİ VE HDP'LİLER AYAĞA KALKMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının ayağa kalkmadığı ve alkışlamadığı görüldü. 

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Meclis'teki 3 parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı - Resim: 4

TBMM açılışları geçtiğimiz dönemlerde de benzer görüntülere sahne olmuştu.

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