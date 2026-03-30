Meğer soygun değilmiş! Takıntılı aşık banka şubesinde dehşet saçtı
İstanbul Beşiktaş'taki banka soygunu olayının perde arkası ortaya çıktı. 36 yaşındaki M.S., işten çıkarıldığı banka şubesine gelerek boğazına bıçak dayadığı banka müdürünü rehin aldı. Daha sonra güvenlik görevlisinin silahını alan saldırgan dışarı çıktı. Özel harekat ekiplerinin özel eğitimli köpekle müdahale ederek yakaladığı şüphelinin, banka şubesinde çalışan C.D.'ye aşık olduğu, kadını takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi.
Olay, saat 10.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.S., caddedeki banka şubesine geldi. İçeriye giren şüpheli banka müdürü Ö.G.E.’nin boğazına elindeki bıçağı dayadı. Şüpheli ardından görevlinin güvenlik görevlisi F.D.’ye silahını bırakmasını söyledi. Silahı alan şüpheli dışarıya çıkarak silahla havaya 1 el ateş açtı.
SOYGUN İHBARI YAPILDI GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Çevredekilerin soygun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı ikna etmeye çalıştı. Uyarılara karşılık vermeyen saldırgan, bankanın yanındaki bahçeye giderek elindeki silahla direnmeye başladı.
KÖPEKLE MÜDAHALE EDİLDİ
Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine bahçeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonda saldırgana, eğitimli özel harekat köpeğiyle müdahale edildi. Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla teslim edildi. Saldırgan ardından hastaneye kaldırıldı.
Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi.