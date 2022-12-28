''Mehmet Beycikler'' kredi peşinde koşsun, bakın o ne yaptı!

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Nuh Kılıç isimli genç askere gidebilmek için 57 kilo verdi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Nuh Kılıç isimli genç askere gidebilmek için 57 kilo verdi.
Yaptığı sporla 4 ay gibi kısa bir sürede 155 kilodan 98 kiloya inen ve tamamen bambaşka biri olan genç hem sağlığına kavuştuğunu hem de özgüveninin yerine geldiğini belirterek, ilk işinin askerlik başvurusu olacağını söyledi.
Alaşehirli hazır asker Nuh Kılıç, askerlik muayenesi için gittiği şubede, kendisine kilosundan dolayı asker olamayacağının söylenmesi üzerine hem çok üzüldü hem de hırslandı.
7 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olan Nuh Kılıç, askere gidebilmek, vatanına hizmet edebilmek için arayışlara başladı. Psikolojik rahatsızlıklar yaşamaya başlayan genç adam mide ameliyatı olarak midesini küçültmeyi bile düşünürken, özel bir spor salonu çalıştıran Savunma Sporları Antrenörü Adem Demirci ile tanıştı.