Mehmet Ceyhan ''Hızla yayılıyor'' deyip uyardı: ''Kademeli mesaiye geçilmeli''
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyada hızla yayılan koronavirüsün Omicron varyantına karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı.
Dünyada hızla yayılan Omicron varyantına karşı ülkeler art arda yeni önlemler alıyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronanın mevcut dalgada 4 aydır vaka sayısını 20-30 binden aşağıya inmediğine dikkat çekti.
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Ceyhan “Hızla yayılıyor, kademeli mesai uygulanasına geçilmeli" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Prof. Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sadece Güney Afrika’daki 6 ülke ile uçuşların durdurulmasının problemi çözmeyeceğini belirtti.
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"Ülkelerin giriş çıkışlarındaki önlemler genel anlamda artırılmalıdır. Mevcut dalgada 4 aydır vaka sayısını 20-30 binden aşağıya indiremiyoruz." ifadesini kullanan Ceyhan şunları kaydetti:
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