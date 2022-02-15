Mehmet Öz Metaverse'e adım atıyor

Kondoudis'in patentlere odaklanan hukuk firmasına göre, 2020'de kuruma NFT'lerle ilgili sadece üç başvuru yapılmışken, bu sayı 2021'de 1200'ün üzerine çıktı. Kuruma yalnızca Ocak 2022'de bu türden 450 başvuru geldi.

Öz'ün başvurusunda dikkat çeken sanal hizmetlerin sanat eserleri, koleksiyonlar, yiyecek, içecek, pijama, gözlük, mücevher, kolonya, güzellik ürünleri, sağlık ürünleri, fitness ve egzersiz ekipmanları, yatak takımları, oyuncaklar, oyunlar, posterler ve elektrikli mutfak aletlerini kapsayacağı anlaşılıyor.