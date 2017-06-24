Mehmetçiğin, Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Bölgesi'ndeki 8 üs bölgesinden biri olan 2522 rakımlı Oramar Üs Bölgesi'nde Mehmetçik gece gündüz nöbet tutarak sınır güvenliğini sağlıyor.
Üs bölgesi, Dağlıca'dan başlayan yol açma çalışmalarının bitmesinin ardından Modüler Geçici Üs Bölgesi (MGÜB) olacak. Üs bölgesinde bulunan tepelerde askerler nöbet değişimini dik kayalıklara monte edilen merdivenlerden inip çıkarak yaparken, gıda ve mühimmat ise teleferik ile gönderiliyor.
6 Eylül 2015 tarihinde Yüksekova bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu aralarında Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan'ın da bulunduğu 16 askerin şehit olmasının ardından bölgede barınan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için askerlerin operasyonları aralıksız devam ediyor.
2015 yılından bugüne kadar teröristler ile şiddetli çatışmaların yaşandığı bir bölge de Oramar bölgesi.