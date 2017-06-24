Mehmetçiğin, Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

2 sene öncesine kadar çok sayıda teröristin barındığı Oramar bölgesi, Hakkari ve Bolu Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından 'Şehit Yarbay İlker Çelikcan' adı verilen ve haftalar süren operasyon ile teröristlerden temizlendi.