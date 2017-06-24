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  3. 24 Haziran 2017 15:05

Mehmetçiğin, Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Bölgesi'ndeki 8 üs bölgesinden biri olan 2522 rakımlı Oramar Üs Bölgesi'nde Mehmetçik gece gündüz nöbet tutarak sınır güvenliğini sağlıyor.

Mehmetçiğin, Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Üs bölgesi, Dağlıca'dan başlayan yol açma çalışmalarının bitmesinin ardından Modüler Geçici Üs Bölgesi (MGÜB) olacak. Üs bölgesinde bulunan tepelerde askerler nöbet değişimini dik kayalıklara monte edilen merdivenlerden inip çıkarak yaparken, gıda ve mühimmat ise teleferik ile gönderiliyor.

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Mehmetçiğin, Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

6 Eylül 2015 tarihinde Yüksekova bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu aralarında Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan'ın da bulunduğu 16 askerin şehit olmasının ardından bölgede barınan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için askerlerin operasyonları aralıksız devam ediyor.

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Mehmetçiğin, Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

2015 yılından bugüne kadar teröristler ile şiddetli çatışmaların yaşandığı bir bölge de Oramar bölgesi.

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Mehmetçiğin, Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

2 sene öncesine kadar çok sayıda teröristin barındığı Oramar bölgesi, Hakkari ve Bolu Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından 'Şehit Yarbay İlker Çelikcan' adı verilen ve haftalar süren operasyon ile teröristlerden temizlendi.

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