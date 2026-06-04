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  4. Mehmetçik Deniz Aslanı-2026 tatbikatında tüm dünyanın gözü önünde gövde gösterisi yaptı!

Mehmetçik Deniz Aslanı-2026 tatbikatında tüm dünyanın gözü önünde gövde gösterisi yaptı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Tatbikatı, 500 askeri personelin katılımıyla Ege'de başladı. 8 ülkeden yabancı gözlemcilerin de izlediği nefes kesen tatbikatta; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Jandarma unsurlarının ortak operasyonuyla senaryo gereği batan gemideki kazazedeler başarıyla kurtarıldı.

Kaynak: DHA
Mehmetçik Deniz Aslanı-2026 tatbikatında tüm dünyanın gözü önünde gövde gösterisi yaptı! - Resim: 1

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma kapasitesini uluslararası arenada sergilediği en önemli organizasyonlardan biri olan Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Ege Denizi sularında başarıyla başladı. 

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Mehmetçik Deniz Aslanı-2026 tatbikatında tüm dünyanın gözü önünde gövde gösterisi yaptı! - Resim: 2

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen dev tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ve İskiri adaları arasındaki stratejik noktalarda icra ediliyor.

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Mehmetçik Deniz Aslanı-2026 tatbikatında tüm dünyanın gözü önünde gövde gösterisi yaptı! - Resim: 3

Yaklaşık 500 askeri personelin katılımıyla düzenlenen tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir bizzat yerinden takip ediyor. 

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Mehmetçik Deniz Aslanı-2026 tatbikatında tüm dünyanın gözü önünde gövde gösterisi yaptı! - Resim: 4

Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve bu gücü uluslararası camiaya duyurmak amacıyla yapılan tatbikatta, 8 farklı ülkeden 17'si yabancı olmak üzere toplam 54 gözlemci de hazır bulunuyor.

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