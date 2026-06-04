Mehmetçik Deniz Aslanı-2026 tatbikatında tüm dünyanın gözü önünde gövde gösterisi yaptı!

Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve bu gücü uluslararası camiaya duyurmak amacıyla yapılan tatbikatta, 8 farklı ülkeden 17'si yabancı olmak üzere toplam 54 gözlemci de hazır bulunuyor.