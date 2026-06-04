Mehmetçik Deniz Aslanı-2026 tatbikatında tüm dünyanın gözü önünde gövde gösterisi yaptı!
Sahil Güvenlik Komutanlığı idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Tatbikatı, 500 askeri personelin katılımıyla Ege'de başladı. 8 ülkeden yabancı gözlemcilerin de izlediği nefes kesen tatbikatta; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Jandarma unsurlarının ortak operasyonuyla senaryo gereği batan gemideki kazazedeler başarıyla kurtarıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma kapasitesini uluslararası arenada sergilediği en önemli organizasyonlardan biri olan Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, Ege Denizi sularında başarıyla başladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen dev tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ve İskiri adaları arasındaki stratejik noktalarda icra ediliyor.
Yaklaşık 500 askeri personelin katılımıyla düzenlenen tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir bizzat yerinden takip ediyor.
Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve bu gücü uluslararası camiaya duyurmak amacıyla yapılan tatbikatta, 8 farklı ülkeden 17'si yabancı olmak üzere toplam 54 gözlemci de hazır bulunuyor.