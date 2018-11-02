Mehmetçik ile ABD askerinin ortak devriyesinden ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusunun, Suriye'nin Münbiç kenti kırsalında dün başladığı ortak devriyenin görüntülerini paylaştı.
Türk ve ABD askeri unsurlarının yol haritası kapsamında, Münbiç çevresinde yürütülecek ortak devriye görevi öncesi ilk grup ABD askerleri, eğitimlere katılmak için 2 Ekim'de Türkiye'ye geldi.
Gaziantep'e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte, 5 Ekim'de güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı.
Daha sonra 22 Ekim'de Kahramanmaraş'ta, ortak atış faaliyetiyle ortak eğitimin tamamlanması sonucu Türk ve ABD askerleri, Gaziantep'ten ayrıldı.