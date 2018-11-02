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  3. 02 Kasım 2018 10:50

Mehmetçik ile ABD askerinin ortak devriyesinden ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusunun, Suriye'nin Münbiç kenti kırsalında dün başladığı ortak devriyenin görüntülerini paylaştı.

Mehmetçik ile ABD askerinin ortak devriyesinden ilk görüntüler

Türk ve ABD askeri unsurlarının yol haritası kapsamında, Münbiç çevresinde yürütülecek ortak devriye görevi öncesi ilk grup ABD askerleri, eğitimlere katılmak için 2 Ekim'de Türkiye'ye geldi.

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Mehmetçik ile ABD askerinin ortak devriyesinden ilk görüntüler

Gaziantep'e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte, 5 Ekim'de güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı.

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Mehmetçik ile ABD askerinin ortak devriyesinden ilk görüntüler

Daha sonra 22 Ekim'de Kahramanmaraş'ta, ortak atış faaliyetiyle ortak eğitimin tamamlanması sonucu Türk ve ABD askerleri, Gaziantep'ten ayrıldı.

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Mehmetçik ile ABD askerinin ortak devriyesinden ilk görüntüler

Yaklaşık 2 hafta süren eğitimin ardından Suriye'ye geçen iki ülkenin askeri unsurları, dün saat 15.53'te, Münbiç kırsalında zırhlı araçlarla ortak devriyeye başladı.

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