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  3. 29 Kasım 2018 13:10

Mehmetçik Kandil'e doğru ilerliyor

Şemdinli-Derecik hattının Irak tarafındaki Hakurk ile Bradost bölgelerini tam ortadan kesen güzergâh boyunca PKK'lı teröristlerin yuvalandığı kamplar yerle bir edildi.

Mehmetçik Kandil'e doğru ilerliyor

Şemdinli-Derecik hattının Irak tarafındaki Hakurk ile Bradost bölgelerini tam ortadan kesen güzergâh boyunca PKK'lı teröristlerin yuvalandığı kamplar yerlebir edildi. Ortalama 2 bin 500 rakımlı dağların zirvesindeki o kamplara ise TSK geçici askeri üs noktaları kurdu.

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Mehmetçik Kandil'e doğru ilerliyor

O BÖLGEYİ TERÖRİSTE DAR ETTİLER

Savaş uçakları Kuzey Irak'ın Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerini sık sık bombalarken, Mehmetçik ise karadan Kandil'e doğru ilerlemeye devam ediyor.

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Mehmetçik Kandil'e doğru ilerliyor

Sınırötesinde stratejik önemi yüksek bir şerit boyunca 40 üs noktası kuran TSK, bunları da sıkı bir istihkâm çalışmasıyla birbirine bağladı. Lojistik olarak da tahkim edilen üsler PKK'nın hareket alanını zorlaştırmasının yanında terör bölgesinden Türkiye'ye yönelik kaçak geçişleri de büyük ölçüde önledi.

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Mehmetçik Kandil'e doğru ilerliyor

TSK'nın üs kurarak kalıcı hale geldiği yerlerden çekilen PKK'nın gelir kaynakları da engellendi. Bölgedeki köylülerden sözde 'yol ve hizmet vergisi' adı altında düzenli haraç toplayan örgüt artık bu haracı toplayamıyor.

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