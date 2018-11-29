Mehmetçik Kandil'e doğru ilerliyor

Sınırötesinde stratejik önemi yüksek bir şerit boyunca 40 üs noktası kuran TSK, bunları da sıkı bir istihkâm çalışmasıyla birbirine bağladı. Lojistik olarak da tahkim edilen üsler PKK'nın hareket alanını zorlaştırmasının yanında terör bölgesinden Türkiye'ye yönelik kaçak geçişleri de büyük ölçüde önledi.