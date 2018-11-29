Mehmetçik Kandil'e doğru ilerliyor
Şemdinli-Derecik hattının Irak tarafındaki Hakurk ile Bradost bölgelerini tam ortadan kesen güzergâh boyunca PKK'lı teröristlerin yuvalandığı kamplar yerle bir edildi.
Şemdinli-Derecik hattının Irak tarafındaki Hakurk ile Bradost bölgelerini tam ortadan kesen güzergâh boyunca PKK'lı teröristlerin yuvalandığı kamplar yerlebir edildi. Ortalama 2 bin 500 rakımlı dağların zirvesindeki o kamplara ise TSK geçici askeri üs noktaları kurdu.
O BÖLGEYİ TERÖRİSTE DAR ETTİLER
Savaş uçakları Kuzey Irak'ın Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerini sık sık bombalarken, Mehmetçik ise karadan Kandil'e doğru ilerlemeye devam ediyor.
Sınırötesinde stratejik önemi yüksek bir şerit boyunca 40 üs noktası kuran TSK, bunları da sıkı bir istihkâm çalışmasıyla birbirine bağladı. Lojistik olarak da tahkim edilen üsler PKK'nın hareket alanını zorlaştırmasının yanında terör bölgesinden Türkiye'ye yönelik kaçak geçişleri de büyük ölçüde önledi.