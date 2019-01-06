Mehmetçik kar kış dinlemiyor

ANT İÇİP, OPERASYONA ÇIKIYORLAR

Karla kaplı olan ve yağışın da etkisini sürdürdüğü üs bölgesinde, komutanlarından operasyon talimatını alan komandolar, tamamen yerli silah ve teçhizatını kuşandıktan sonra yan yana diziliyor. 'Korku nedir, bilmeyiz' diye başlayan Komando Andı'nı hep birlikte söyleyen komandolar, seslerini dağlarda yankılatıyor. Karlı ve sisli havada ant içen komandolar, ardından zırhlı araçlara biniyor.