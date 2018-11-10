Mehmetçik, köylüler elektriksiz kalmasın diye fırtınada çalıştı

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden (VEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, şiddetli fırtına ve kar nedeniyle elektrik direklerinin ve şebekesinin hasar görmesi ve devrilmesi sonucu, Başkale ilçesine bağlı Geçitvermez ve Sualtı köylerinde enerji kesintisi yaşandı.