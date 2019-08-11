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  3. 11 Ağustos 2019 17:31

Mehmetçik Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi

Mardin, Siirt ve Şırnak'ın kesiştiği, ulaşımın sadece havadan yapıldığı ve terörle mücadelede önemli konumda olan Küpeli (Gabar) Dağı'ndaki üs bölgelerinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi.

Mehmetçik Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi

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Mehmetçik Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi

MARDİN, Siirt ve Şırnak'ın kesiştiği, ulaşımın sadece havadan yapıldığı ve terörle mücadelede önemli konumda olan Küpeli (Gabar) Dağı'ndaki üs bölgelerinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi.

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Mehmetçik Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi

Bayram sabahı dua edip, kurban kesen Mehmetçik, önce komutanları ve silah arkadaşları, ardından da ailelerini telefonla arayıp bayramlaştıktan sonra operasyona çıktı.

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Mehmetçik Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi

Küpeli Dağı'ndaki geçiş noktalarını gündüz ve gece görüş sistemleriyle 24 saat gözetim altında tutan Mehmetçik, tespit edilen hareketliliğe tank, top ve çok namlulu roketatarlarla anında müdahale edip, Irak ve Suriye'den yurda terörist girmesini engelliyor.

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