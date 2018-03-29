Mehmetçik Kuzey Irak'ta üs kuruyor

Şimdiye kadar 3 üs bölgesi yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye'ye bağlanırken, yaklaşık 16 kilometresi tamamlanan yolda çalışmalar devam ediyor. Mehmetçik'in teröristlerden temizlediği ve operasyonların kararlılıkla devam ettiği Kani Rash bölgesinde, Iraklıların tarım ve hayvancılık yapabilmesi için imkan sunuluyor.



