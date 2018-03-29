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  3. 29 Mart 2018 15:00

Mehmetçik Kuzey Irak'ta üs kuruyor

Güvenlik güçleri, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlediği Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturdu. Şimdiye kadar 3 üs bölgesi, yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye'ye bağlandı.

Mehmetçik Kuzey Irak'ta üs kuruyor

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlediği bölgelerde yeni üsler kurdu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla devam ediyor.

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Mehmetçik Kuzey Irak'ta üs kuruyor

Bu kapsamda Hakurk ve Kani Rash bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri teröristlerden temizlenen alanlara üs bölgeleri kurdu. Irak'ın kuzeyinde kurulan üs bölgeleri için başlatılan yol açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

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Mehmetçik Kuzey Irak'ta üs kuruyor

Şimdiye kadar 3 üs bölgesi yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye'ye bağlanırken, yaklaşık 16 kilometresi tamamlanan yolda çalışmalar devam ediyor. Mehmetçik'in teröristlerden temizlediği ve operasyonların kararlılıkla devam ettiği Kani Rash bölgesinde, Iraklıların tarım ve hayvancılık yapabilmesi için imkan sunuluyor.

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Mehmetçik Kuzey Irak'ta üs kuruyor

Kani Rash bölgesinde açılan üs bölgesi sayesinde önceki yıllarda terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerde kontrollü şekilde Iraklıların tarım ve hayvancılık yapmaları için izin verilmeye başlandı.

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