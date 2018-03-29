Mehmetçik Kuzey Irak'ta üs kuruyor
Güvenlik güçleri, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlediği Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturdu. Şimdiye kadar 3 üs bölgesi, yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye'ye bağlandı.
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlediği bölgelerde yeni üsler kurdu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla devam ediyor.
Bu kapsamda Hakurk ve Kani Rash bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri teröristlerden temizlenen alanlara üs bölgeleri kurdu. Irak'ın kuzeyinde kurulan üs bölgeleri için başlatılan yol açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.
Şimdiye kadar 3 üs bölgesi yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye'ye bağlanırken, yaklaşık 16 kilometresi tamamlanan yolda çalışmalar devam ediyor. Mehmetçik'in teröristlerden temizlediği ve operasyonların kararlılıkla devam ettiği Kani Rash bölgesinde, Iraklıların tarım ve hayvancılık yapabilmesi için imkan sunuluyor.