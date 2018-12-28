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  3. 28 Aralık 2018 15:22

Mehmetçik o evleri didik didik aradı

Gümüşhane'de, terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı.

Mehmetçik o evleri didik didik aradı

Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyardı bulundu.

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Mehmetçik o evleri didik didik aradı

Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor.

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Mehmetçik o evleri didik didik aradı

Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.

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Mehmetçik o evleri didik didik aradı

Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin kış üstlenmesine fırsat verilmiyor.

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