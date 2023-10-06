Mehmetçik PKK/YPG'ye nefes aldırmıyor! Suriye'ye bomba yağıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca dün yapılan açıklamada; Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatı düzenlendiği, hava harekatları ile örgüt tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedefin imha edildiği belirtildi.