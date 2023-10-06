Mehmetçik PKK/YPG'ye nefes aldırmıyor! Suriye'ye bomba yağıyor
TSK'nın Suriye'deki terör unsurlarına yönelik operasyonu devam ediyor. PKK/YPG'nin işgalindeki Kamışlı'da hedefler tek tek vuruluyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nca dün yapılan açıklamada; Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatı düzenlendiği, hava harekatları ile örgüt tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedefin imha edildiği belirtildi.
Hava harekatının PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halklara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda düzenlendiği bildirildi.
TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR
DHA'nın haberine göre, TSK'nın başlattığı hava harekatı, bugün de devam etti. Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan ve terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı kentindeki terör hedefleri tek tek vuruluyor. Birçok bölgeden duman çıktığı gözlendi.