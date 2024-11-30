Mehmetçik'in nefes kesen ''temizlik'' operasyonu saniye saniye kamerada

Ayrıca karada konuşlandırılan ateş destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen atışlar, ateşlenen mermilerin hedefe isabet etmesi, Mehmetçiğin helikopterle araziye bırakılması, makineli tüfek ve roketatar atışları, askerlerin terör hedeflerine girişleri ve etrafları çevrilen teröristlerin teslim alınmalarına ilişkin görüntüler bakanlık tarafından paylaşıldı. (DHA)