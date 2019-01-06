Mehmetçik'in yüküne ''Derman'' olacak
Mersin'de prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", TSK'ye hizmet vermeye hazırlanıyor.
Yüzde 70'i yerli üretim olan balistik zırh koruma özelliğine sahip araç yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim gibi zorlu arazi koşullarında Mehmetçik'e en konforlu hizmeti verecek.
Mersin'de prototipi yapılan ve yüzde 70'i yerli üretim olan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "Derman", Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet vermeye hazırlanıyor. Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'nin Ar-Ge biriminde 2016'da çalışmalarına başlanan "Derman"ın, mühendislerin yaklaşık 2 yıllık çalışmalarının ardından prototipi üretildi. Balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker araçta, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir güç üretebilen motor yer alıyor.
"Derman", TSK'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğim gibi en zor arazi koşullarında hizmet verebiliyor. Zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretilen "Derman"ın, Mehmetçik'in yükünü hafifletmesi planlanıyor. Prototipin ardından üretilmeye başlanan ikinci aracın da bu sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
"TSK'NIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK"
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Derman"ın üzerinde 2016'den beri çalıştıklarını söyledi.
TSK'nin 8 çeker taktik lojistik destek aracına ihtiyaç duyması üzerine "Derman"ı üretmek için yola çıktıklarını anlatan Saltık, "Biz zaten savunma sanayisine yabancı bir firma değiliz. Geçtiğimiz 20 yılda TSK'ya 10 bine yakın 'Unimog' aracın teslimatını gerçekleştirdik." diye konuştu.