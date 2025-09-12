Mehmetçikten film sahnelerini aratmayan tatbikat
Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-25”in başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, tatbikatta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ortak faaliyet gösterdiği vurgulandı.
Açıklamada, ''Eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirlik en üst düzeyde sergilendi.'' ifadelerine yer verildi.
