Mehmetçikten nefes kesen operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

DHA'nın haberine göre terörden arananlar listesi kırmızı kategoride aranma kaydı bulunan sözde Botan ve Gabar eyalet sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Ercan Serhat' kod adlı Reis Gültüran, çıkan çatışmada silahı ile birlikte sağ olarak yakalandı.