Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: Gerçeğini aratmadı
Savunma Bakanlığı, Samsun’da gerçekleştirilen ve gerçeğini aratmayan tatbikatın görüntülerini paylaştı.
Kaynak: İHA
Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 160’ncı ve 161’inci dönem subay ile 35’inci dönem astsubayları tarafından temel kursiyerlerinin muharebe eğitimi kapsamında “Dönem Sonu Tatbikatı” gerçekleştirildi.
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Gerçeğini aratmayan tatbikatın görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülerde subay ve astsubayların ilkyardım, ikmal, tedavi ve lojistik gibi birçok uygulamayı çok kısa sürede başarı ile gerçekleştirdikleri görülüyor.
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Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı ve Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala da kendi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntüleri paylaştı.
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