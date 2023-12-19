  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: Gerçeğini aratmadı

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: Gerçeğini aratmadı

Savunma Bakanlığı, Samsun’da gerçekleştirilen ve gerçeğini aratmayan tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Kaynak: İHA
Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: Gerçeğini aratmadı - Resim: 1

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 160’ncı ve 161’inci dönem subay ile 35’inci dönem astsubayları tarafından temel kursiyerlerinin muharebe eğitimi kapsamında “Dönem Sonu Tatbikatı” gerçekleştirildi.

1 / 7
Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: Gerçeğini aratmadı - Resim: 2

Gerçeğini aratmayan tatbikatın görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülerde subay ve astsubayların ilkyardım, ikmal, tedavi ve lojistik gibi birçok uygulamayı çok kısa sürede başarı ile gerçekleştirdikleri görülüyor.

2 / 7
Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: Gerçeğini aratmadı - Resim: 3

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı ve Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala da kendi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntüleri paylaştı.

3 / 7
Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: Gerçeğini aratmadı - Resim: 4
4 / 7