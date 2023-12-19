Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: Gerçeğini aratmadı

Gerçeğini aratmayan tatbikatın görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülerde subay ve astsubayların ilkyardım, ikmal, tedavi ve lojistik gibi birçok uygulamayı çok kısa sürede başarı ile gerçekleştirdikleri görülüyor.