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  4. Mehmetçik'ten PKK'dan temizlenen bölgede kartopu savaşı

Mehmetçik'ten PKK'dan temizlenen bölgede kartopu savaşı

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürerken, bir zamanlar PKK'lı hainlerin cirit attığı bölgeden teröristleri temizleyen Mehemetçik bölgede kar topu oynarken görüntülendi.

Mehmetçik'ten PKK'dan temizlenen bölgede kartopu savaşı - Resim: 1

İHA ve SİHA destekli operasyonlar terör örgütünün gücünü bitirme noktasına getirirken Türkiye’nin sınırları içerisindeki bölgelerde de militan sayısı dibe vurmuş durumda.

 

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Mehmetçik'ten PKK'dan temizlenen bölgede kartopu savaşı - Resim: 2

Son olarak örgütün üslendiği Gabar dağından petrol çıkarılması, Hakkari dağlarının turizme açılması buna kanıt olarak gösteriliyordu.

 

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Mehmetçik'ten PKK'dan temizlenen bölgede kartopu savaşı - Resim: 3

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise iki hafta önce Doğu’da kış tatbikatına çıkan askerlerin eğlenceli bir şekilde kar topu oynadığı görüldü.

 

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Mehmetçik'ten PKK'dan temizlenen bölgede kartopu savaşı - Resim: 4
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