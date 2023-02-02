Mehmetçik'ten PKK'dan temizlenen bölgede kartopu savaşı
Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürerken, bir zamanlar PKK'lı hainlerin cirit attığı bölgeden teröristleri temizleyen Mehemetçik bölgede kar topu oynarken görüntülendi.
İHA ve SİHA destekli operasyonlar terör örgütünün gücünü bitirme noktasına getirirken Türkiye’nin sınırları içerisindeki bölgelerde de militan sayısı dibe vurmuş durumda.
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Son olarak örgütün üslendiği Gabar dağından petrol çıkarılması, Hakkari dağlarının turizme açılması buna kanıt olarak gösteriliyordu.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise iki hafta önce Doğu’da kış tatbikatına çıkan askerlerin eğlenceli bir şekilde kar topu oynadığı görüldü.
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