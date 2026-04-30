Mekandan kovuldu, silahla geri dönüp ateş açtı! Polis ayağından vurdu
İstanbul Kadıköy'de U.O isimli şahıs, alkol aldığı eğlence mekanında taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle kovuldu. Kısa süre sonra silahla geri dönen U.O., iş yerine ve havaya ateş açtı. Polis ekipleri tarafından ayağından vurularak yakalanan U.O.'nun 21 suç kaydı olduğu belirlendi.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.O., yanında bulunan 2 arkadaşıyla birlikte Uzun Masa isimli iş yerine geldi. İş yerinde alkol alan U.O., taşkınlık çıkardı. Bunun üzerine iş yeri sahibi O.T. tarafından dışarı çıkarıldı.
İŞ YERİNE VE HAVAYA ATEŞ ETTİ
İş yerinden ayrılan U.O., bir süre sonra ruhsatsız tabancayla tek başına yeniden olay yerine geldi. Şüpheli, iş yerine ve havaya doğru ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri şüpheliyi fark etti. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına rağmen U.O., elindeki silahla kaçmaya devam etti.
BACAĞINDAN VURULARAK YAKALADI
Şüphelinin elindeki silahla kaçmaya devam etmesi ve çevredeki vatandaşlar açısından tehlike oluşturması üzerine görevli polis memuru önce havaya uyarı ateşi açtı. İkazlara rağmen kaçmayı sürdüren U.O., sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şüpheli, bilinci açık şekilde Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla ele geçirilen ruhsatsız tabanca muhafaza altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
21 SUÇ KAYDI ÇIKTI; ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tedavisi tamamlanan U. O., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, U. O.’nun 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve çeşitli suçlardan 21 suç kaydı olduğu belirlendi. İş yeri sahibi O.T.’nin ise 'Kapkaç' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.