Meksika uzaylı cesetlerini sergiledi

Dün Mexico City'deki bir kongre duruşmasında "insan olmadığı" iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunuldu. Gazeteci ve Ufolog Jaime Maussan tarafından sunulan 'cesetlerin' dünya dışı bireylerin 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu iddia edildi.