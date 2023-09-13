Meksika uzaylı cesetlerini sergiledi
Mexico City'deki bir kongre duruşmasında "insan olmadığı" iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunuldu.
Dün Mexico City'deki bir kongre duruşmasında "insan olmadığı" iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunuldu. Gazeteci ve Ufolog Jaime Maussan tarafından sunulan 'cesetlerin' dünya dışı bireylerin 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu iddia edildi.
Maussan, örneklerin, Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi (UNAM) tarafından analiz edildiğini söyledi. Kapsamlı analizlere tabi tutulan fosiller alışılmadık bir şekilde, kum gibi görünen bir tabakayla kaplanmıştı.
Maussan, "Halkın insan dışı teknolojiler ve insan dışı varlıklar hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır. Bizi ayrıştıran değil, insanlığı birleştiren bir konudan bahsediyoruz. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kucaklamalıyız" dedi.
Duruşmada ufologa, Temmuz ayındaki ABD kongre duruşmasında ifade veren eski ABD Donanması pilotu Teğmen Ryan Graves ve Harvard'da astrofizik profesörü Profesör Avi Loeb de katıldı.