  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Haziran 2017 10:45

Melanie Trump inadından vazgeçti ve artık yeni evinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, yaklaşık 5 ay sonra Beyaz Saray'a taşındı.

Melanie Trump inadından vazgeçti ve artık yeni evinde

Melania Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Yeni evimizde geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı. AA

1/ 6
Melanie Trump inadından vazgeçti ve artık yeni evinde

Trump, hesabında Beyaz Saray'daki Kırmızı Oda'nın penceresinden görünen Washington Anıtı'nın fotoğrafını da paylaştı.

2/ 6
Melanie Trump inadından vazgeçti ve artık yeni evinde

"First Lady", 11 yaşındaki oğlu Barron'un okulu tatil olana kadar New York'taki Trump Tower'da kalmayı tercih etmişti.

3/ 6
Melanie Trump inadından vazgeçti ve artık yeni evinde

20 Ocak'ta devlet başkanlığı görevine başlayan Trump'ın eşi Melania Trump'ın Beyaz Saray'a taşınmama kararı, Amerikalılar tarafından eleştirilmişti.

4/ 6