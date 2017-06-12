Melanie Trump inadından vazgeçti ve artık yeni evinde
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, yaklaşık 5 ay sonra Beyaz Saray'a taşındı.
Melania Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Yeni evimizde geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı. AA
Trump, hesabında Beyaz Saray'daki Kırmızı Oda'nın penceresinden görünen Washington Anıtı'nın fotoğrafını da paylaştı.
"First Lady", 11 yaşındaki oğlu Barron'un okulu tatil olana kadar New York'taki Trump Tower'da kalmayı tercih etmişti.