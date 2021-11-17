Melekler ve ruhlarla iletişim kurduğunu söyleyen kadın anlattıklarıyla ürküttü

Babasının ölümünden sonra sık sık kendisini ziyarete geldiğini vurgulayan Rich, "1997 yılında babam vefat etti. O dönemden sonra beni ziyarete geldiğini fark ettim. Ancak o zamanlar yeteneklerimi bilmiyordum. Diğer evrenlerdeki varlıklarla iletişim kurabilmek bana korkutucu geliyordu" dedi.