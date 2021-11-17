Melekler ve ruhlarla iletişim kurduğunu söyleyen kadın anlattıklarıyla ürküttü
32 yaşındaki Kelly Rich isimli kadın, medyum olarak çalıştığını, ruhlarla ve meleklerle iletişim kurduğunu anlattı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Kelly Rich, babasının vefat etmesinden sonra evrenlerdeki varlıklarla konuşabildiğini fark ettiğini dile getirdi. Her zaman enerjilerle ilgilendiğini dile getiren Rich, diğer insanların enerjisini yakalayabildiğinden söz etti.
Babasının ölümünden sonra sık sık kendisini ziyarete geldiğini vurgulayan Rich, "1997 yılında babam vefat etti. O dönemden sonra beni ziyarete geldiğini fark ettim. Ancak o zamanlar yeteneklerimi bilmiyordum. Diğer evrenlerdeki varlıklarla iletişim kurabilmek bana korkutucu geliyordu" dedi.
Aynı anda birden fazla zaman diliminde yaşadığını hissettiğini dile getiren Rich, "Bazen ruhları bulanık bir ekrandaymış gibi görüyorum. Çoğu zaman onları hissediyorum ve enerjilerini kendime çekiyorum. Bu sahip olduğum özel bir bilgi" dedi.
Rich bu yeteneğini bir işe dönüştürdükten sonra danışanlarına yardım etmeye çalışıyor. Mesleğine dair detayları anlatan Rcih son olarak bir danışanına annesinin vefatıyla yüzleşmesi konusunda destek olduğunu dile getirdi. Rich danışanına ölen annesinden bir mesaj iletmeyi başardığını söyledi.