Melih Gökçek ''dinozor'' savunmasıyla alay konusu oldu

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Gökçek, dinozorlara kumpas kurulduğu ima ederek "Bu dinazorun hiçbir şeyi yoktu. Bu kadar yıpranmasının mantığını anlamak mümkün değil. Mutlaka birileri bir şey yaptı" ifadelerine yer verdi.