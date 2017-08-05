Melih Gökçek'in eşekli afişleri Balâlıları kızdırdı

"İLÇEMİZ TARİHİ VE EKONOMİYE KATKISIYLA ÖN PLANDA"

Başkan Arif Kaplan, Balâ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı halde eşek ile özdeşleştirilmesine anlam veremediğini söyledi. Kaplan, ilçenin tarihi geçmişiyle, Türkiye’nin dört bir yanındaki işadamlarının ekonomiye katkı ve başarılarıyla, ilkleriyle gündeme gelmesi gerektiğine inandığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk milletvekilliği tercihi Balâ’dandır ve yanı sıra ilçemiz Beynam Köyü'nden Mehmet Rifat Börekçi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı'dır. Yine her zaman tüm medya önünde ‘Balâlıyım’ demekten çekinmeyen ve hemşehrilerimizi gururla temsil eden 1997’de dünyanın en iyi mankeni seçilen Kenan İmirzalıoğlu, dünyanın en kaliteli ve en verimli alçı taşı maden ocaklarına sahip olan ilçemiz, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan işadamlarımız, Türkiye’nin ilk 500 büyük ekonomik gücü içerisinde yer alan işadamlarımız ve en son birkaç gün önce YEKA ihalesini kazanan konsorsiyum ortaklarından Türkerler Holding, bu bizim gurur tablomuz.”

