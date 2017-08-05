Melih Gökçek'in eşekli afişleri Balâlıları kızdırdı
Ankara 7'nci Uluslararası Festivali’nde açılan bir stantta sergilenen eşeklerin bulunduğu alana 'Dünyaca ünlü Balâ eşeği' ve ''Dünyaca meşhur Balâ eşeği sütü' afişleri festivalde ortalığı karıştırdı.
Ankara 7'nci Uluslararası Festivali’nde, açılan bir stantta 'Dünyaca ünlü Balâ eşeği' resimli afişi üzerine Balâlılar'ın sosyal medya üzerinden festivale ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Balâ Belediyesi’ne tepki göstermesi ardından ilçedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları da tepkilerini dile getirdi.
BELEDİYE BAŞKANI KAPLAN: ESEF VERİCİ DURUM
Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan, festivale Balâ’nın bir mahallesinde yeni kurulan özel bir firmanın eşek sütü üretimiyle ilgili tanıtımını sergilendiği standına asılan 'Dünyaca Meşhur Balâ Eşeği' pankartına sosyal medya üzerinden tepkiler yağdığını duyar duymaz, zabıtalara verdiği talimatla bunları anında kaldırttığını söyledi. Başkan Kaplan, “Pankartın asılması ve yazılmasında sorumlu olanlar, standımıza gelerek Balâlılar adına şahsımdan özür diledi” dedi.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"
Kaplan, eşekli pankartlarla ilgili sosyal medya aracılığıyla skandalın hızla yayılmasını sağlayan yada sağlayanlar hakkında Balâ Belediyesi avukatlarının suç duyurusu hazırlığına başladığını söyledi. Eşek sütü tanıtımı yapan firmanın Balâ Belediyesi’ne herhangi bir bilgi vermediğini belirten Kaplan, “Belediye olarak ilçemizle özdeşleşmiş ürünlerimizi sunarken gerekçe ve sebep ne olursa olsun Balâmızın bu şekilde anılması ya da yan yana konulmasını asla ve asla onaylamıyorum” diye konuştu.
"İLÇEMİZ TARİHİ VE EKONOMİYE KATKISIYLA ÖN PLANDA"
Başkan Arif Kaplan, Balâ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı halde eşek ile özdeşleştirilmesine anlam veremediğini söyledi. Kaplan, ilçenin tarihi geçmişiyle, Türkiye’nin dört bir yanındaki işadamlarının ekonomiye katkı ve başarılarıyla, ilkleriyle gündeme gelmesi gerektiğine inandığını belirterek şunları söyledi:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk milletvekilliği tercihi Balâ’dandır ve yanı sıra ilçemiz Beynam Köyü'nden Mehmet Rifat Börekçi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı'dır. Yine her zaman tüm medya önünde ‘Balâlıyım’ demekten çekinmeyen ve hemşehrilerimizi gururla temsil eden 1997’de dünyanın en iyi mankeni seçilen Kenan İmirzalıoğlu, dünyanın en kaliteli ve en verimli alçı taşı maden ocaklarına sahip olan ilçemiz, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan işadamlarımız, Türkiye’nin ilk 500 büyük ekonomik gücü içerisinde yer alan işadamlarımız ve en son birkaç gün önce YEKA ihalesini kazanan konsorsiyum ortaklarından Türkerler Holding, bu bizim gurur tablomuz.”