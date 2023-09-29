Memur emeklileri sokağa indi! Seyyanen zam istiyorlar

Küçükkösen, emekliliğin devlete maliyet olmadığını belirterek, "Bizler, ekonomik zorluklarla mücadele ediyor, ay sonunu nasıl getireceğiz sorusuyla günlerimizi geçiriyoruz. Hayatımızın geri kalan kısmını, insan onuruna yakışır bir maaş elde ederek, kaygısız ve mutlu geçirmek, bizlerin en doğal hakkıdır. Son dönemlerde uygulanan sıkılaşma politikaları, mali disiplin hükümleri ve diğer uygulamalar, özellikle emekliler üzerinde uygulanmaktadır. Mevcut durumda, kamu görevlisi emeklilerinin alım gücü düşmüş, ekonomik kayıpları artmıştır. Emekli zammı ötelendikçe de emeklilerin kaybı büyümüştür" ifadelerini kullandı.