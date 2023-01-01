Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyeler 3600 ek göstergeyle artacak! İşte o hesap

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre; dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı.