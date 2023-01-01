Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyeler 3600 ek göstergeyle artacak! İşte o hesap
3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Memur maaşları ve memur emeklilerin aylıkları ile ikramiyeler 3600 ek göstergeyle birlikte artacak.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesi nihayet çözüme kavuşturuldu. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaya hak kazandı. EYT düzenlemesiyle birlikte Türkiye'nin gündeminde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giriyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre; dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı.
Şef ve uzmanlar, teknik hizmetler sınıfında yer alan ön lisans mezunları gibi bazı personelin 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin de düzenleme yapılması bekleniyor.
İKİYE AYRILIYOR
Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak. Bu kişilerin 2200 veya 3000 göstergesi 15 Ocak tarihinde kendiliğinden 3600'e yükselecek.