Memur maaşları için yeni teklif: Eşel mobil sistem!
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, kamu görevlilerinin maaş artışında eşel mobil sistemine geçilmesi gerektiğini kaydetti.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Bu yılın ilk 3 aylık enflasyonu yüzde 12,52'e ulaşırken, kamu görevlileri için enflasyon farkı yüzde 4,19 oldu. 6 aylık zam periyodu artık sürdürülemez olduğu için eşel mobil sisteme geçiş kaçınılmazdır" dedi.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, kamu görevlilerinin maaş artışında eşel mobil sistemine geçilmesi gerektiğini kaydetti.
Tonbul, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon ve kur ile oluşturulan kaos ortamının emeğin sömürülme alanlarını artırdığını ifade ederek, bu durumun alım gücünü düşürdüğünü vurguladı.
Bu süreçte devletin, sabit gelirlilerin satın alma gücündeki düşüşü, maaşlarındaki erimeyi ve reel kayıpları telafi etmek için birçok önemli tedbiri ve politikayı hayata geçirdiğini anımsatan Tonbul, buna karşın ürün ve hizmet fiyatlarındaki artışla gelir dağılımında adaletsizliğin ve gelir kayıplarının artmaya devam ettiğini belirtti.