Memur maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Memur ve emeklilerin maaşı her yıl ocak ve temmuz aylarında açıklanan geriye dönük 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak’ta açıklanan enflasyon verisiyle memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşı yeni yılda yüzde 15 toplu sözleşme zammı dahil yüzde 49.25 oranında artmıştı. Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı son 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 37.57’de kalmış, daha sonra yapılan düzenlemeyle 12 puanlık fark kapatılmış ve tüm emekliler yüzde 49.25 zam almıştı.