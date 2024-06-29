Memur maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Memurun temmuz zammı için geri sayım başladı. Memurun maaş zammı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Peki, enflasyon beklentilerine göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da belli olacak. Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu arada haziran enflasyon beklentileri netleşmeye başladı.
Memur ve emeklilerin maaşı her yıl ocak ve temmuz aylarında açıklanan geriye dönük 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak’ta açıklanan enflasyon verisiyle memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşı yeni yılda yüzde 15 toplu sözleşme zammı dahil yüzde 49.25 oranında artmıştı. Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı son 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 37.57’de kalmış, daha sonra yapılan düzenlemeyle 12 puanlık fark kapatılmış ve tüm emekliler yüzde 49.25 zam almıştı.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük emekli maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.
MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.
Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.
Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.