Memur-Sen'den asgari ücret ve memur maaşı zammı için flaş talep
Memur ve emekliler Temmuz ayı maaşlarda yapılacak zammı beklerken Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın vatandaşın enflasyona karşı korunması için önerilerde bulundu.
Asgari ücrete ikinci zam yapılıp yapılmayacağı konusu hala belirsizliğini korurken Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Milyonlarca kişinin gözü kulağı asgari ücrete gelmesi beklenen ikinci zam haberlerinde... Yüksek enflasyon karşısında zor günler geçiren çalışanlar asgari ücrete yapılması gündemde olan yeni zam ihtimali ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.
Ara zam tartışmaları ile ilgili Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Ali Yalçın, ücret ve maaş alanların yüksek enflasyona karşı korunabilmesi için geçmişte olduğu gibi eşel – mobil sisteminin uygulanmasını önerdi.
Enflasyonun geçmişte bu kadar yüksek olmadığını, şimdi yüksek enflasyon yaşandığını belirten Yalçın, şöyle konuştu: