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  4. Memur-Sen'den asgari ücret ve memur maaşı zammı için flaş talep

Memur-Sen'den asgari ücret ve memur maaşı zammı için flaş talep

Memur ve emekliler Temmuz ayı maaşlarda yapılacak zammı beklerken Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın vatandaşın enflasyona karşı korunması için önerilerde bulundu.

Memur-Sen'den asgari ücret ve memur maaşı zammı için flaş talep - Resim: 1

Asgari ücrete ikinci zam yapılıp yapılmayacağı konusu hala belirsizliğini korurken Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Memur-Sen'den asgari ücret ve memur maaşı zammı için flaş talep - Resim: 2

Milyonlarca kişinin gözü kulağı asgari ücrete gelmesi beklenen ikinci zam haberlerinde... Yüksek enflasyon karşısında zor günler geçiren çalışanlar asgari ücrete yapılması gündemde olan yeni zam ihtimali ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor.

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Memur-Sen'den asgari ücret ve memur maaşı zammı için flaş talep - Resim: 3

Ara zam tartışmaları ile ilgili Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Ali Yalçın, ücret ve maaş alanların yüksek enflasyona karşı korunabilmesi için geçmişte olduğu gibi eşel – mobil sisteminin uygulanmasını önerdi. 

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Memur-Sen'den asgari ücret ve memur maaşı zammı için flaş talep - Resim: 4

Enflasyonun geçmişte bu kadar yüksek olmadığını, şimdi yüksek enflasyon yaşandığını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

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