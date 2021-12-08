Memur-Sen'den ek zam ve 3600 ek gösterge açıklaması

Memur-Sen Başkanı Yalçın'ın CNN Türk'e yaptığı açıklamalar şöyle:

REFAH ARTIŞI

Toplu sözleşmemiz Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek. 1 Eylül - 30 Kasım arasındaki dalgalanma memurun alım gücünü düşürdü. Toplu sözleşmede böyleydi. Enflasyon farkı verilecekti, konu enflasyon farkının üzerindedir. Ocak ayındaki yansıyacak olan yüzde 5 zamla birlikte enflasyon farkı olan durumla birlikte bir de üzerine ek zammın verilmesine ihtiyaç var. Kira, gıda fiyatları yükseldi.

Biz burada diplomasi yaptık. Çalışma Bakanlığı ve diğer aktörlerle görüştük. Prensip olarak bir konuda anlaştık. Enflasyon farkı ve zamla birlikte refah düzenlemesi gelmesi konusunda anlaştık. Rakam için bir görüşmeye başlamadık. Asgari ücret belirlendikten sonra çalışmamızı bitirdikten sonra rakam konusunu konuşmaya başlayacağız. Rakam ifade etmem doğru olmaz. Asgari ücret tartışmasının bitmesi sonrasında rakam da oran da konuşulabilir.