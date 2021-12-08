Memur-Sen'den ek zam ve 3600 ek gösterge açıklaması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarına yapılacak refah artışının 15 Ocak'ta maaşlara yansıtılacağını söyledi. 3600 ek gösterge konusuna değinen Yalçın, memur emeklilerinin 25-30 bin lira fazla ikramiye alacaklarını ve emekli maaşlarında 750-1000 lira arasında artış olacağını kaydetti.
Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte tüm çalışanlar zam beklentisi içine girdi. Asgari ücret zammına ilişkin görüşmeler devam ederken memur tarafını ilgilendiren refah artışına ilişkin de gelişmeler yaşandı.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memurların maaşlarına refah artışı yapılması konusunda Bakan Bilgin ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve asgari ücretin belirlenmesinin ardından yaşanacak artışa ilişkin rakamların ortaya çıkacağını söyledi.
Yalçın, 3600 ek göstergeye ilişkin olarak da çalışanlara bir yararı olmadığını, emekli olduklarında alacakları Maaş ve ikramiyede artışlar yaşanması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Yalçın, emekli ikramiyelerinde 30 bin liraya, maaşlarda da şu an için 1000 lira civarında artış yaşanacağını söyledi.
Memur-Sen Başkanı Yalçın'ın CNN Türk'e yaptığı açıklamalar şöyle:
REFAH ARTIŞI
Toplu sözleşmemiz Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek. 1 Eylül - 30 Kasım arasındaki dalgalanma memurun alım gücünü düşürdü. Toplu sözleşmede böyleydi. Enflasyon farkı verilecekti, konu enflasyon farkının üzerindedir. Ocak ayındaki yansıyacak olan yüzde 5 zamla birlikte enflasyon farkı olan durumla birlikte bir de üzerine ek zammın verilmesine ihtiyaç var. Kira, gıda fiyatları yükseldi.
Biz burada diplomasi yaptık. Çalışma Bakanlığı ve diğer aktörlerle görüştük. Prensip olarak bir konuda anlaştık. Enflasyon farkı ve zamla birlikte refah düzenlemesi gelmesi konusunda anlaştık. Rakam için bir görüşmeye başlamadık. Asgari ücret belirlendikten sonra çalışmamızı bitirdikten sonra rakam konusunu konuşmaya başlayacağız. Rakam ifade etmem doğru olmaz. Asgari ücret tartışmasının bitmesi sonrasında rakam da oran da konuşulabilir.