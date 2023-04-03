Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte 3 aylık enflasyon farkı
Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Peki memur maaşı ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
Mart 2023 enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisi ne kadar enflasyon farkı oluştuğunu merak ediyor. TÜİK verilerine göre, Enflasyon Mart'ta aylık bazda yüzde 2.29 artarken yıllık bazda yüzde 50.51 oldu. Mart ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 3 aylık memur enflasyon farkı da ortaya çıktı.
TÜİK'in verilerine göre 3 aylık enflasyon verileri şöyle:
Ocak ayı enflasyonu: 6,65
Şubat ayı enflasyonu: 3,15
Mart ayı enflasyonu: 2,29
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.