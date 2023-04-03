Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte 3 aylık enflasyon farkı

Mart 2023 enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisi ne kadar enflasyon farkı oluştuğunu merak ediyor. TÜİK verilerine göre, Enflasyon Mart'ta aylık bazda yüzde 2.29 artarken yıllık bazda yüzde 50.51 oldu. Mart ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 3 aylık memur enflasyon farkı da ortaya çıktı.