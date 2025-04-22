Memur ve emekli yine enflasyonun altında ezilecek: SGK uzmanı temmuz zammını hesapladı

Memur ve emeklilerin gözü temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Karakaş, toplu sözleşme kapsamında öngörülen yüzde 5'lik artış ve enflasyon farkına göre zam oranının belirleneceğini hatırlattı.