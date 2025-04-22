Memur ve emekli yine enflasyonun altında ezilecek: SGK uzmanı temmuz zammını hesapladı
SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve emeklilerin temmuz zammıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Karakaş, ''Memur ve memur emeklileri, şu anda enflasyonun altında bir maaş artışıyla karşı karşıya'' ifadelerini kullandı.
Memur ve emeklilerin gözü temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Karakaş, toplu sözleşme kapsamında öngörülen yüzde 5'lik artış ve enflasyon farkına göre zam oranının belirleneceğini hatırlattı.
Ocak ve şubat aylarını kapsayan dönemde enflasyon farkının yüzde 7,42’ye ulaştığını dile getiren Karakaş, mart ayı verisinin de eklenmesiyle bu oranın yüzde 10,07’ye çıktığını aktardı. Toplu sözleşmeden gelen zam dahil edildiğinde şu an için toplam maaş artış oranının yüzde 9,02 olduğu ifade edildi.
"ENFLASYONUNDA ALTINDA BİR MAAŞ ARTIŞI"
Karakaş, bu oranın enflasyonun gerisinde kaldığını belirterek, “Memur ve memur emeklileri, şu anda enflasyonun altında bir maaş artışıyla karşı karşıya” ifadesini kullandı.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN TAHMİNİNİ PAYLAŞTI
Karakaş, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin eklenmesiyle altı aylık farkın tamamlanacağını ve sonucun 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak verilerle netleşeceğini hatırlattı.